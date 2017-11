Making WebGL Dance or How I Learnt to Stop Worrying and Love Linear Algebra Steven Wittens unconed

http:// acko.net

How to DrawWhere to DrawWhat to Draw

In the Beginning There Was Pixels

Bresenham Lines Scanline Rendering Snap To Pixel "Anti-Aliasing!" Sub-Pixel Accuracy Samples Vector World Raster World Sampling Nearest Neighbour Filter Bilinear Filter Aliasing Anisotropic Filtering ⨉ 16 Sampling Theorem – Nyquist Frequency Jaggies = Sampled Edge Anti-Aliasing (AA) = Blur All The Things? Pixel Coverage – Box Filter SuperSampling (SSAA ⨉ 16) MultiSampling (MSAA ⨉ 16) Sampled Box Filter + Bilinear Filter Distance Function – Pixel-wide Gradient AA = Filter Before Sampling





















Gaussian Blur, MIP Mapping, Anisotropic Filter Sub-Pixel AA (RGB) -webkit-font-smoothing



The Pixel is Dead

Long Live the Pixel Height Map – Perlin Derivative Noise Depth – Z-Buffer / Shadow Map Normals – Deferred Lighting

This is the Part Where You Learn Linear Algebra

Affine Transforms Rotation Scaling Skewing Parallel Lines Vector Basis New Basis Disassemble and Reassemble Matrix $$ \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{0.53} & \class{mj-green}{0.42} \\ \class{mj-blue}{-0.32} & \class{mj-green}{0.77} \end{bmatrix} $$ Matrix-Vector Multiply $$ \class{mj-purple}{\vec v'} = \mathbf{M} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} $$



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-purple}{x'} \\ \class{mj-purple}{y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{0.53} & \class{mj-green}{0.42} \\ \class{mj-blue}{-0.32} & \class{mj-green}{0.77} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \class{mj-orangered}{x} \\ \class{mj-orangered}{y} \end{bmatrix} $$ Disassemble and Reassemble $$ \class{mj-purple}{\vec v'} = \mathbf{M} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} $$



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-purple}{x'} \\ \class{mj-purple}{y'} \end{bmatrix} = \class{mj-orangered}{x} \cdot \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{0.53} \\ \class{mj-blue}{-0.32} \end{bmatrix} + \class{mj-orangered}{y} \cdot \begin{bmatrix} \class{mj-green}{0.42} \\ \class{mj-green}{0.77} \end{bmatrix} $$ Matrix-Matrix Multiplication $$ \class{mj-purple}{\vec v'} = \mathbf{M'} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{M} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} $$



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-purple}{x'} \\ \class{mj-purple}{y'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{-0.32} & \class{mj-green}{0.77} \\ \class{mj-blue}{-0.53} & \class{mj-green}{-0.42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \class{mj-orangered}{x} \\ \class{mj-orangered}{y} \end{bmatrix} $$

$$ = \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{0} & \class{mj-green}{1} \\ \class{mj-blue}{-1} & \class{mj-green}{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{0.53} & \class{mj-green}{0.42} \\ \class{mj-blue}{-0.32} & \class{mj-green}{0.77} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \class{mj-orangered}{x} \\ \class{mj-orangered}{y} \end{bmatrix} $$ 3D $$ \class{mj-purple}{\vec v'} = \mathbf{M} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} $$



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-purple}{x'} \\ \class{mj-purple}{y'} \\ \class{mj-purple}{z'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{a} & \class{mj-green}{d} & \class{mj-red}{g} \\ \class{mj-blue}{b} & \class{mj-green}{e} & \class{mj-red}{h} \\ \class{mj-blue}{c} & \class{mj-green}{f} & \class{mj-red}{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \class{mj-orangered}{x} \\ \class{mj-orangered}{y} \\ \class{mj-orangered}{z} \end{bmatrix} $$ 4D? $$ \class{mj-purple}{\vec v'} = \mathbf{M} \cdot \class{mj-orangered}{\vec v} $$



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-purple}{x'} \\ \class{mj-purple}{y'} \\ \class{mj-purple}{z'} \\ \class{mj-purple}{w'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{a} & \class{mj-green}{e} & \class{mj-red}{i} & \class{mj-indigo}{m} \\ \class{mj-blue}{b} & \class{mj-green}{f} & \class{mj-red}{j} & \class{mj-indigo}{n} \\ \class{mj-blue}{c} & \class{mj-green}{g} & \class{mj-red}{k} & \class{mj-indigo}{o} \\ \class{mj-blue}{d} & \class{mj-green}{h} & \class{mj-red}{l} & \class{mj-indigo}{p} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \class{mj-orangered}{x} \\ \class{mj-orangered}{y} \\ \class{mj-orangered}{z} \\ \class{mj-orangered}{w} \end{bmatrix} $$ Ordinary 2D Space Projective 2D Space Z Vector = Translation + Scale X/Y Vector = Perspective Projective 3D Transform = 3D X Y Z Matrix + Translation + Perspective



$$ \begin{bmatrix} \class{mj-blue}{a} & \class{mj-green}{e} & \class{mj-red}{i} & \class{mj-indigo}{m} \\ \class{mj-blue}{b} & \class{mj-green}{f} & \class{mj-red}{j} & \class{mj-indigo}{n} \\ \class{mj-blue}{c} & \class{mj-green}{g} & \class{mj-red}{k} & \class{mj-indigo}{o} \\ \class{mj-orangered}{d} & \class{mj-orangered}{h} & \class{mj-orangered}{l} & 1 \end{bmatrix} $$ Object Space to World Space World Space to View Space View Space to Screen Space Or Back Again

The Rise Of The Shaders

Vertex Shader

// Global Variables uniform mat4 projectionMatrix; uniform mat4 viewMatrix; uniform mat4 modelMatrix; // Per Vertex Attributes attribute vec3 position; // Per Vertex Code void main() { gl_Position = projectionMatrix * viewMatrix * modelMatrix * vec4(position, 1.0); } Fragment Shader

// Global Variables uniform vec3 color; uniform vec3 direction; // Interpolated Per-Vertex Quantities varying vec3 vNormal; // Per Fragment Code void main() { float diffuse = dot(vNormal, direction); gl_FragColor = vec4(diffuse * color, 1.0); }







Skeletal Animation

Normal Map

Color Map



// Global Variables uniform sampler2D colorMap; // Interpolated Per-Vertex Quantities varying vec2 vUV; // Per Fragment Code void main() { gl_FragColor = texture2D(colorMap, vUV); } + Specular Map, Normal Map, … Normal Mapping Parallax Mapping Wrong Camera Uniform Correct Camera Uniform

References and Links

Aerotwist.com — Paul Lewis – @aerotwist

Iquilezles.org — Iñigo Quílez – @iquilezles

mrdoob.github.io — Ricardo Cabello – @mrdoob

AlteredQualia – @AlteredQualia